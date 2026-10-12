В Жуковском завершают капремонт дошкольного отделения № 15

Капитальный ремонт дошкольного отделения № 15 на улице Гагарина, 44, в Жуковском достиг готовности 87%. Работы планируют завершить в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В дошкольном отделении № 15 в Жуковском завершают капитальный ремонт. На объекте работают 50 человек и одна единица техники. Строители приступили к пусконаладке, продолжают отделочные и фасадные работы, монтаж инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории.

В здании площадью 1761,3 кв. м обновят фасад, кровлю и инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт охватит все внутренние помещения и входную группу. Также модернизируют пищеблок и благоустроят территорию.

Работы финансируют из регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Завершение ремонта запланировано на IV квартал 2026 года.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.