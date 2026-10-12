Психолог Подмосковья объяснила, как помочь ребенку во время истерики

Психолог МОЦОМД Ирина Урсул рассказала о причинах детских капризов и истерик и способах помочь ребенку справиться с эмоциями, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Основная причина детских капризов и истерик — незрелость нервной системы и неспособность управлять эмоциями и импульсами. Это нормальный этап развития, особенно заметный в кризисные периоды — в год, три и семь лет. Злость, разочарование и усталость могут выражаться в слезах, крике и импульсивных действиях. Часто истерика — не манипуляция, а доступный ребенку способ сообщить о переживаниях.

Физиологическими причинами могут быть голод, усталость, болезнь, недомогание или сенсорная перегрузка. Психологическими — невозможность получить желаемое, отказ взрослого, ревность, страх, потребность во внимании или проверка границ дозволенного. Выявление причины — первый шаг к помощи.

«Действия взрослого во время истерики должны быть последовательными и спокойными. Главная задача — обеспечить безопасность ребенка и не поддаться на провокацию. Если истерика в разгаре, уговоры и логические объяснения бесполезны», — пояснила Ирина Урсул.

Взрослому важно сохранять самообладание и оставаться рядом, если ребенок не агрессивен. Можно молча поддержать его или кратко назвать чувство: «Я вижу, ты очень злишься». Физическое удерживание оправдано только для предотвращения вреда ребенку или окружающим.

Для профилактики важны предсказуемый распорядок дня, ритуалы и учет возрастных возможностей. О смене занятия стоит предупреждать заранее, например за 10 минут до ухода с площадки. Выбор цвета футболки или другой доступный выбор дает ощущение контроля. Необходимо избегать переутомления, следить за сном и питанием, ежедневно уделять время общению без условий.

Когда ребенок успокоится, стоит обнять его, помочь назвать чувства и обсудить случившееся без нравоучений. Вместе можно найти альтернативу крику: сказать «я злюсь» или потопать ногами. Это постепенно учит саморегуляции и выражению эмоций словами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.