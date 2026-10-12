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В Подмосковье отремонтировали более 225 км дорог опорной сети

Мосавтодор завершил ремонт покрытия на 52 участках региональных дорог опорной сети в 30 округах Московской области. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мосавтодор обновил более 225 км покрытия региональных дорог опорной сети в 30 городских и муниципальных округах Подмосковья. Ремонт 52 участков выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

«Это дороги, которые обеспечивают основной объем пассажирских и грузовых перевозок в регионе. Благодаря проведенным работам комфортнее стали поездки для более 3 млн жителей и гостей Подмосковья», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Дорожники отремонтировали участки Володарского, Волоколамского, Егорьевского, Лыткаринского, Можайского, Носовихинского, Пятницкого, Озерского, Осташковского, Старого Симферопольского и Фряновского шоссе. В числе самых протяженных отремонтированных участков — четыре региональные дороги.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что региональная опорная сеть включает более 220 дорог. Они обеспечивают транспортную связанность населенных пунктов и округов Московской области.

В 2025 году Мосавтодор отремонтировал порядка 300 км покрытия на 60 участках региональных дорог опорной сети.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещается в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.