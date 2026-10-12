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Разгуливающего по жилому комплексу лося заметили в Новой Москве

Лось разгуливал по территории жилого комплекса на территории Новомосковского административного округа Москвы.

Инцидент произошел в Коммунарке. На опубликованных кадрах видно, как лось бежит по проезжей части вдоль жилых домов.

«Ничего необычного, просто лось в ЖК „Скандинавия“», — подписал видео пользователь skandi_spletnitsa в соцсети Threads*.

Ранее было опубликовано видео встречи мужчины с лосем в районе Ярославского шоссе в Мытищах.

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