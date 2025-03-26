Самолет попал в сугроб после «дрифта» при аварийной посадке в Новом Уренгое

Самолет врезался в сугроб во время аварийной посадки в Новом Уренгое

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) самолет зашел на аварийную посадку, попал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в сугроб. Предварительно, инцидент произошел из-за невыпуска шасси, сообщает Mash .

Кадры аварийной посадки также появились в Сети. Судя по ним, авиалайнер пытался притормозить и зашел в занос, после чего угодил в сугроб.

Инцидент произошел 26 марта в 11:07 по московскому времени. Аварийную посадку совершил грузовой самолет авиакомпании «Атран», который летел из ямальского поселка Сабетта.

Информации о наличии пострадавших пока не поступало. На месте аварийной посадки работают спасатели и врачи.