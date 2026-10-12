Жители Химок могут бесплатно пройти онкоскрининг полости рта

Жители Химок могут обследоваться на онкологические заболевания полости рта в рамках диспансеризации и профилактических осмотров без направления и предварительной записи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бесплатный онкоскрининг полости рта проводят в кабинете диспансеризации поликлиники №2 Химкинской клинической больницы по адресу: ул. Лавочкина, д. 22. Для обследования нужны паспорт и полис ОМС.

Безболезненная процедура с использованием специальной люминесцентной лампы позволяет заподозрить патологические изменения тканей на самой ранней стадии. Рак полости рта часто развивается без боли и видимых изменений, поэтому пациенты годами не обращают внимания на тревожные сигналы. При этом 60% случаев выявляют уже на III–IV стадии, когда лечение значительно сложнее. Ранняя диагностика существенно меняет прогноз.

Врачи рекомендуют обследование прежде всего курящим, в том числе пользователям электронных сигарет и систем нагревания табака, а также людям, употребляющим алкоголь. Сочетание алкоголя и курения увеличивает риск в разы. Среди других факторов риска — хронические травмы слизистой из-за неправильно установленных протезов, острых краев зубов и разрушенных коронок, вирус папилломы человека и длительное воздействие ультрафиолета на губы. После 45 лет риск возрастает.

Заведующая поликлиникой №2 Ирина Беланова перечислила симптомы, при которых нужно срочно обратиться к врачу, не дожидаясь диспансеризации: язва во рту, не заживающая более двух недель, неисчезающие белые или красные пятна на слизистой, уплотнение или опухоль во рту, на языке, щеке или губе. Также насторожить должны боль при жевании или глотании, изменение речи, необычное онемение во рту и увеличенные лимфоузлы на шее, которые не проходят.

«Эти симптомы не обязательно означают рак — они чаще вызваны другими заболеваниями. Но игнорировать их нельзя. Только врач может отличить доброкачественное изменение от опасного», — прокомментировала Ирина Беланова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.