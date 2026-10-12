Мострансавто приняло 936 сотрудников по программе «Приведи друга»

Программа «Приведи друга» помогла Мострансавто с начала 2026 года привлечь 793 водителя автобусов и 143 специалиста технических служб, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала 2026 года Мострансавто трудоустроило 936 человек по программе «Приведи друга». За сентябрь к работе приступили 106 водителей и 28 слесарей. Действующие сотрудники рекомендуют кандидатов на вакансии и получают денежное вознаграждение.

«Программа «Приведи друга» в Мострансавто демонстрирует высокую результативность», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Министр подчеркнул, что рекомендации помогают оперативно закрывать вакансии и поддерживать корпоративную культуру и ответственность в коллективе. Развитие транспортной инфраструктуры требует стабильного профессионального кадрового обеспечения.

Больше всего работников привлекли три филиала: МАП № 11 в Балашихе — 190 водителей и 21 слесаря, МАП № 3 в Домодедове — 129 водителей и 20 слесарей, МАП № 10 в Королеве — 114 водителей и 22 специалиста технических служб.

Помимо водителей автобусов, программа охватывает слесарей, электрогазосварщиков, станочников, аккумуляторщиков, маляров, медников, обойщиков, рихтовщиков кузовов и ремонтировщиков резиновых изделий.

«Рекомендации от действующих сотрудников — это надежный фильтр качества при подборе персонала», — подчеркнул генеральный директор Мострансавто Андрей Майоров.

Он пояснил, что такие кандидаты понимают специфику работы, требования к дисциплине и ответственности, быстрее адаптируются, экономя время и ресурсы компании.

За первого кандидата сотруднику платят 15 тыс. рублей: половину после первого месяца работы новичка, остаток — после второго. За второго и каждого следующего — 20 тыс. рублей двумя частями по 10 тыс. рублей. Кандидат не должен работать в Мострансавто последние шесть месяцев.

Условия программы и вакансии размещены на в разделе «О компании / Вакансии». Консультации — по *1795 и +7 (903) 161-92-91. Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.