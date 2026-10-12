Вблизи Черноголовки проведут выборочную санитарную рубку леса

Выборочная санитарная рубка запланирована на площади 3,2 гектара в Ямкинском участковом лесничестве вблизи Черноголовки. Поврежденные, усыхающие и пораженные вредителями деревья уберут сотрудники Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес», сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Ямкинском участковом лесничестве вблизи Черноголовки проведут выборочную санитарную рубку на площади 3,2 гектара. Специалисты Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» уберут поврежденные, усыхающие и пораженные вредителями деревья.

Работы должны создать условия для роста здоровых деревьев и помочь сохранить экологический баланс.

«С помощью выборочной санитарной рубки специалисты обеспечивают защиту и восстановление леса. Реализация мероприятий проходит в соответствии с действующим законодательством и по итогам лесопатологического обследования», — рассказала старший участковый лесничий Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Татьяна Бекулова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.