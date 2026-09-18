В Воскресенске пройдет неделя диспансеризации в поликлиниках округа

Жители Воскресенска смогут пройти первый этап диспансеризации, получить консультации врачей и сделать прививки в Центре здоровья, а затем в поликлиниках округа в течение недели, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Комплексная диспансеризация пройдет с 08:00 до 20:00 в Центре здоровья по адресу: Воскресенск, Больничный проезд, д. 1. Пациенты смогут пройти первый этап обследования: измерить рост, вес, артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ и флюорографию.

Консультации проведут невролог с 10:30 до 12:00, кардиолог с 11:00 до 12:30 и эндокринолог с 11:00 до 13:00. Также будет доступна вакцинация против гриппа, пневмококка и COVID-19. С 10:00 до 10:30 состоится зарядка для всех желающих, а с 13:00 до 15:00 — школа профилактики остеопороза. Для участников подготовили викторину с розыгрышем памятных и полезных призов.

Акция продолжится всю неделю в других поликлиниках округа. Пройти обследование и привиться от гриппа и пневмококка можно без предварительной записи в часы работы медучреждений. При себе необходимо иметь оригинал паспорта и действующий полис ОМС. Для сдачи общего и биохимического анализов крови следует прийти натощак с 09:00 до 13:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.