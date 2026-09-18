Сбер оплатит мобильную связь своим зарплатным клиентам
Сбер берет на себя все расходы на мобильную связь для тех, кто получает зарплату на карту банка. Каждый месяц клиенты будут получать 50 Гб скоростного интернета и 300 минут звонков без каких-либо списаний. Для этого достаточно перенести свой действующий номер телефона в СберМобайл и подключить тариф «Для профессионалов». В итоге человек сможет сэкономить на связи более 7 500 рублей в год, сообщает пресс-служба банка.
Это расширяет возможности зарплатной карты Сбера. Мобильная связь вычеркивается из обязательных ежемесячных расходов человека. Здесь нет скрытых условий и требований по тратам: пока начисляется зарплата, связь оплачивает Сбер.
«Мы последовательно убираем из повседневной жизни наших клиентов лишние финансовые расходы и ограничения. В августе этого года сделали бесплатными переводы между клиентами Сбера и оплату ЖКХ в СберБанкОнлайн. Теперь отменяем плату за мобильную связь для зарплатных клиентов. Это продолжение простого подхода: чем чаще человек пользуется нашими сервисами, тем понятнее и выгоднее они должны быть. Деньги, которые обычно люди тратили на связь, останутся в их личном бюджете», — поделился первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царев.
Уточняется, что клиенту не придется менять контактные данные в онлайн-банках, на «Госуслугах», в мессенджерах или сервисах доставки. Перейти в СберМобайл можно со своим номером. Для этого достаточно оставить заявку в приложении СберБанк Онлайнили в отделении Сбера при оформлении зарплаты.
«Мобильная связь давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни — она помогает нам оставаться на связи с близкими, работать и решать привычные задачи. Поэтому появление СберМобайла среди преимуществ зарплатного проекта дает клиентам понятную и ощутимую выгоду. Для нас это возможность познакомить с мобильной связью от Сбера новую аудиторию, дать ей возможность оценить качество связи и сервиса, которые в данный момент уже доступны 7,5 млн действующим абонентам Сбермобайла», — считает директор по стратегии СберМобайла Ольга Барынина.
Оплата связи Сбером дополняет преимущества для зарплатных клиентов банка. Они уже получают специальные условия по кредитам, ипотеке и вкладам, могут воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» и предложениями сервисов Сбера и партнеров. Банк расширяет возможности зарплатной карты, чтобы она была полезна не только в день зачисления денег, но и в ежедневных делах.
Общий срок Акции «Тарифный план «Для Профессионалов» от СберМобайл для получателей зарплатных выплат на счет в ПАО Сбербанк»: 15.09.2026 по 31.12.2027. Мобильная связь на этом Тарифе без абонентской платы за месяц действует до тех пор, пока клиент Сбера получает зарплатные зачисления на карту\счет в Сбера хотя бы 1 раз в календарный месяц. Срок совершения Участником Акции действий: с 15.09.2026 - 30.11.2027.
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