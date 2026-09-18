На АЗС в Москве расширяются клиентские сервисы

АЗС с расширенными клиентскими сервисами начали работу на улице Барклая, 1Ж, Каширском шоссе, 80А, Сормовском проезде, 9, и на 84-м км МКАД.

О комфорте клиентов на обновленных АЗС заботится команда из 47 сотрудников, прошедших обучение корпоративным стандартам гостеприимства.

В рамках обновления инфраструктуры на АЗС установлены новые топливораздаточные колонки (ТРК), в том числе выносная скоростная ТРК для крупногабаритного транспорта на трассовой станции на МКАД. В конструкцию фасадов и внутренней части АЗС встроены медиаэкраны, которые транслируют полезную информацию для автомобилистов.

Кроме технологических решений, в ходе реновации сеть уделила внимание нетопливным сервисам: на станциях увеличено число кофемашин, расширено меню фирменных блюд кафе, а также оптимизировано пространство магазина и зон отдыха.

Торговые залы АЗС оборудованы терминалами самообслуживания, цифровыми меню с визуализацией ассортимента кафе и системой электронной очереди. Увеличенное количество экспресс-касс позволяет гостям быстрее оплачивать заправку и покупки, а также самостоятельно проверять баланс бонусных и топливных карт.

Ускорению обслуживания еще способствует использование возможностей мобильного приложения. В их числе — онлайн-покупки топлива и кофе у ТРК, а также функционал сканирования и приобретения товаров без привлечения персонала АЗС.

В настоящее время в Москве под брендом сети работает 113 АЗС, более трети из них представлены в формате с расширенными возможностями самообслуживания и востребованными автомобилистами цифровыми сервисами.

На всех АЗС сети реализуются бензин и дизельное топливо исключительно пятого экологического класса (К5). Компания строго следит за качеством и количеством топлива на всем маршруте его транспортировки. Информацию о характеристиках каждой партии можно получить в торговых залах АЗС и у сотрудников станций.