В Звенигороде строят детскую поликлинику на 220 посещений в смену

Строители в Звенигороде Одинцовского округа возводят детскую поликлинику на 220 посещений в смену, готовность объекта достигла 20%. Завершить работы планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Звенигороде Одинцовского городского округа продолжается строительство детской поликлиники на 220 посещений в смену. Сейчас на объекте выполняют монолитные работы на уровне четвертого этажа, кладку наружных стен на первом и втором этажах, а также прокладывают наружные сети.

«На объекте задействовано 55 рабочих. Строительная готовность объекта составляет 20%», — добавила пресс-служба ведомства.

Общая площадь поликлиники составит 5,6 тыс. кв. м. В здании разместят педиатрическое отделение, клинико-диагностическую лабораторию, кабинеты профильных специалистов, отделения профилактики и восстановительного лечения. Для пациентов и родителей предусмотрят современные условия, для персонала — комнаты отдыха.

Работы проводят по госпрограмме Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Завершить строительство планируют в 2027 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.