Едут на МРТ и КТ: поток «ветеринарных туристов» может хлынуть в Беларусь из РФ

В России формируется поток так называемых «ветеринарных туристов» — владельцев, которые везут питомцев в Беларусь ради вакцинации, диагностики, лекарств и других ветеринарных услуг. Такой вариант уже востребован у жителей приграничных регионов, сообщила РИАМО доцент Финансового университета Елена Воронова.

По ее словам, говорить о массовом «ветеринарном туризме» пока рано. Однако для жителей Смоленской, Псковской и Брянской областей поездка с животным в Минск или Витебск в некоторых случаях оказывается логистически проще, чем обращение в специализированные московские клиники.

«В первую очередь это связано с желанием многих владельцев собак и кошек, изначально привитых импортным препаратом, провести ревакцинацию вакциной того же производителя. Некоторые заводчики собак и кошек по-прежнему настаивают на конкретных импортных вакцинах, считая их менее реактогенными», — рассказала Воронова.

Питомцы едут на МРТ и КТ

Эксперт отметила, что другой причиной становится сложная диагностика. Запись на МРТ и КТ для животных в крупных ветеринарных центрах Минска может быть более оперативной, а стоимость — на 15–20% ниже, чем в московских клиниках.

Также в белорусских аптеках владельцы иногда ищут специфические лекарства или специализированные корма, временно отсутствующие в России.

При этом специалист предупредила, что поездка с питомцем за границу требует внимательного отношения к документам. Одна из распространенных ошибок — неправильная последовательность вакцинации и чипирования.

«Владельцы делают прививку от бешенства, а затем чипируют животное. По международным правилам, чипирование должно быть выполнено до или строго в день вакцинации. Если вакцина введена раньше, она считается недействительной для целей выезда за рубеж, и ее придется переделывать», — пояснила Воронова.

Ошибкой может стать и расчет сделать прививку в Беларуси непосредственно перед дальнейшей зарубежной поездкой. После первичной вакцинации от бешенства необходимо учитывать установленный период ожидания, а для некоторых направлений могут потребоваться дополнительные исследования и ветеринарные документы.

В зависимости от страны назначения также могут действовать требования по обработке животного от паразитов и наличию соответствующих отметок.

Перед поездкой Воронова посоветовала заранее связаться с выбранной ветеринарной клиникой, проверить наличие нужного препарата или специалиста, а актуальные требования к документам для возвращения питомца в Россию и последующих зарубежных поездок уточнить в Россельхознадзоре.

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