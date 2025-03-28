Аэропорт Саратова временно перестал работать из соображений безопасности

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Росавиация: аэропорт Саратова временно не принимает и не выпускает самолеты

Аэропорт Гагарин в Саратове не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения ввели временно, сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Такие меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров. Подробности не разглашаются.

Кореняко добавил, что сотрудники аэропортов, диспетчеры и экипажи самолетов предпринимают все действия для обеспечения безопасности россиян.

Ранее в новосибирском аэропорту Толмачево вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов. Через некоторое время их сняли.