Аэропорт Саратова временно перестал работать из соображений безопасности
Росавиация: аэропорт Саратова временно не принимает и не выпускает самолеты
Аэропорт Гагарин в Саратове не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения ввели временно, сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Такие меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров. Подробности не разглашаются.
Кореняко добавил, что сотрудники аэропортов, диспетчеры и экипажи самолетов предпринимают все действия для обеспечения безопасности россиян.
Ранее в новосибирском аэропорту Толмачево вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов. Через некоторое время их сняли.