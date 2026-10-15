Бил по голове и лицу: россиянка пожаловалась на нападение экс-мужа
Россиянка Анастасия рассказала в своем блоге, что в Рязани ее избил бывший муж, когда она встречалась с ним, во время нападения с ней был их общий ребенок.
Инцидент произошел 27 сентября.
«Бывший муж нанес мне несколько ударов по голове, лицу, плечу. В результате чего, я получила травмы и проходила лечение в больнице и амбулаторно (ЗЧМТ, односторонняя потеря слуха, травматическая дисфункция ВНЧС)», — написала Анастасия.
Она добавила, что в суд с его стороны пришли два адвоката. Сейчас юристы пытаются замять дело и оставить это нападение безнаказанным.
Как подчеркнула Анастасия, с 2021 года экс-супруг причиняет вред ее здоровью.
Подписчики отметили, что в шоке с такого поведения мужчины, и высказали надежду, что его деяния не окажутся безнаказанными.
«Это преступление!!! А преступник должен быть отвечать по закону», — написал один из комментаторов.
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