Одинцовская областная больница приглашает жителей на прививку от гриппа

Жители Одинцовского округа могут пройти вакцинацию против гриппа в любой поликлинике округа или мобильном фельдшерско-акушерском пункте независимо от прописки и прикрепления, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Одинцовская областная больница приглашает жителей на вакцинацию против гриппа. Прививку можно сделать по предварительной записи или в порядке живой очереди в любой поликлинике округа. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Место регистрации и прикрепление к поликлинике не имеют значения.

Грипп может привести к серьезным осложнениям. Вакцинация помогает снизить риск заболевания и его тяжелого течения. При этом прививка не дает абсолютной гарантии защиты от тяжелых осложнений. Иммунитет формируется примерно через 14 дней, поэтому вакцинироваться рекомендуют до активного распространения вирусов.

Особенно важна вакцинация для людей старше 60 лет, детей и школьников, беременных женщин, пациентов с хроническими заболеваниями и тех, кто ежедневно контактирует с большим числом людей. Применяемые вакцины не содержат живого вируса и не вызывают грипп, однако после прививки возможно легкое недомогание.

Записаться можно по номеру 122, через чат-бот «Денис» в MAX — @eregistratura_mo_bot, на портале zdrav.mosreg.ru или с помощью терминалов самозаписи в поликлиниках.

Вакцинацию также проводят в мобильном фельдшерско-акушерском пункте. Расписание опубликовано по ссылке vk.ru/wall-184563100_6798.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.