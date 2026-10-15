Сергей Лукичев встретился с сотрудниками обойной фабрики в Балашихе

Сотрудники обойной фабрики «Палитра» на встрече с Сергеем Лукичевым задали вопросы о медицине, транспорте, промышленности, благоустройстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

«Балашиха растет и развивается, а значит, вопросы обязательно будут появляться. Сегодня мы рассмотрели все ключевые направления — медицину, транспорт, промышленность, благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство», — отметил временно исполняющий полномочия главы Балашихи Сергей Лукичев.

Жители также обозначили вопросы создания более комфортных условий на жилых территориях и расселения аварийного жилья.

Представители администрации регулярно встречаются с жителями, чтобы оперативно реагировать на их запросы, учитывать мнения и поддерживать диалог.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.