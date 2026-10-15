Собаки и кошки смогут найти свой дом на фестивале в Москве

Первый день выставки будет посвящен собакам, а второй — кошкам.

На площадке фестиваля можно будет познакомиться с животными, которые ищут дом, пообщаться с их кураторами и узнать об особенностях характера каждой собаки или кошки. Все животные привиты, стерилизованы и имеют ветеринарные паспорта. Также на фестивале можно будет бесплатно получить консультацию специалистов по уходу и воспитанию животных.

Каждый год в фестивале принимают участие тысячи москвичей — в прошлом году WOOF посетили более 7 тысяч человек. За время существования фестиваля свой дом нашли 409 собак и 1219 кошек из столичных приютов.

«Судьбы более чем полутора тысяч животных уже изменились к лучшему благодаря нашему фестивалю Woof. Это результат кропотливой многолетней лет: каждый год мы надеемся превзойти прошлые результаты, чтобы как можно больше животных смогли найти дом. На нашем юбилейном фестивале можно будет познакомиться с несколькими сотнями собак и кошек, которым пока что не повезло встретить своего хозяина — но мы надеемся, что это изменится», — сказала президент фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина.

Также фестиваль открыт и для тех, кто пока не готов взять питомца. Гости смогут познакомиться с работой приютов и узнать, как помогать бездомным животным другими способами.

Фонд «Ника» организует фестиваль WOOF уже десять лет в 7 городах РФ. За это время свой дом нашли более трех тысяч животных.

«По данным Всероссийской переписи бездомных животных, сегодня в России около 3,6 млн кошек и собак живут без постоянного дома. Поэтому ответственное пристройство — это не просто возможность подарить семью конкретному питомцу, но и важная часть культуры заботы о животных. Важно, чтобы за решением взять питомца стояло осознанное желание принять нового члена семьи и готовность учитывать его потребности на протяжении всей жизни. Фестиваль WOOF как раз помогает сделать этот выбор осознанным: будущие владельцы могут познакомиться с животным, понять, подходит ли оно их семье. А более полутора тысяч удачных историй с прошлых фестивалей показывают, что этот формат востребован и нужен людям», — заключила доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

Фестиваль пройдет 17 и 18 октября с 11:00 до 19:00 по адресу: Хлебозавод, Новодмитровская улица, 1 стр. 17, «Бойлерная».

Вход: свободный.