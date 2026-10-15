В Пушкино работает межрайонный эндокринологический центр

Межрайонный эндокринологический центр на базе поликлиники № 1 в Пушкино занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний эндокринной системы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Пушкинской клинической больнице имени профессора В. Н. Розанова на учете состоят более 11 тыс. пациентов с сахарным диабетом. Более 1 тыс. из них поставили на учет в 2026 году. Для организации помощи на базе больницы работает межрайонный эндокринологический центр.

Центр проводит обследования, назначает лечение и контролирует льготное обеспечение. Врачи помогают пациентам с сосудистыми осложнениями диабета, занимаются профилактикой и лечением диабетической нейропатии, синдрома диабетической стопы и диабетической нейроостеоартропатии.

Заведующий эндокринологическим отделением, главный внештатный эндокринолог округа Марифф Мухтарович Гаджиев пояснил, что при необходимости пациентов направляют в дневной стационар или на специализированное, в том числе высокотехнологичное, лечение. На групповых занятиях их учат контролировать диабет с учетом его типа и метода лечения.

В центре работают кабинет эндокринолога, кабинет «Диабетическая стопа», «Школа для пациентов с сахарным диабетом» и кабинет телемедицинских консультаций. Лечение проводят в дневном стационаре поликлиники № 1 и эндокринологическом отделении больницы.

Особое внимание уделяют молодым мамам, беременным и планирующим беременность. Врачи используют очное и дистанционное наблюдение, проводят консилиумы, привлекают врачей-специалистов. Они также рассказывают о профилактике ожирения, дефицита йода, сезонной вакцинации при эндокринопатиях и встречаются с участниками клуба «Активное долголетие».

Направление к эндокринологу выдает терапевт, в том числе по итогам диспансеризации. Эндокринолог вносит пациента в базу данных и контролирует дальнейшее лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.