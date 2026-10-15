Россиянки массово лысеют после походов к бьюти-мастеру из Новосибирска
Россиянки массово жалуются на известного бьюти-мастера из Новосибирска. Клиентки утверждают, что женщина своими процедурами портит им волосы и ногти, сообщает Mash Siberia.
Бьюти-мастер не только сама делает маникюр и наращивает волосы и ресницы, но и обучает этому других девушек. К ней на курсы записываются многие россиянки, но остаются ни с чем.
Девушки берут кредиты, чтобы попасть на обучению к новосибирке. Однако, по их словам, она постоянно отменяет занятия, опаздывает или вовсе надолго куда-то пропадает.
Недовольны бьюти-мастером и клиентки. Женщины утверждают, что после похода к специалисту из Новосибирска теряют свои локоны или остаются со страшными когтями вместо аккуратных ногтей.
Жертвы недобросовестного мастера обратились в Роспотребнадзор и полицию с просьбой провести проверку.
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