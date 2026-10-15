В Шатуре благоустроили шесть дворовых территорий

Шесть дворовых территорий благоустроили в муниципальном округе Шатура в 2026 году. Работы прошли в Шатуре, микрорайоне Керва, Рошале и селе Дмитровский Погост, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий 13 октября осмотрел дворовые территории в Рошале. Во время обхода он отметил двор домов № 26 и 26а на улице Свердлова и № 7 и 9 на улице Химиков.

«Хороший пример того, как инициативность жителей помогает менять пространство вокруг себя, — двор домов 26 и 26а на ул. Свердлова и 7 и 9 на ул. Химиков в Рошале. В этом году двор стал победителем областного этапа Всероссийского конкурса «Лучший Дом. Лучший Двор»», — подчеркнул Николай Прилуцкий.

В этом дворе заменили губернаторскую игровую площадку, обновили парковки и покрытие спортивной зоны. Подрядчик заасфальтировал проезды и пешеходные дорожки, установил новые скамейки и урны.

Во время обхода глава округа сделал подрядчику ряд замечаний, в том числе по организации ливневых стоков, и поручил устранить недостатки в кратчайшие сроки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.