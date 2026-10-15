В Богородском округе провели соревнования по военно-прикладным дисциплинам

Команды из 29 муниципальных округов Подмосковья 14 октября приняли участие в региональных соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам в Богородском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования прошли на базе Центра допризывной подготовки молодежи (Дома Юнармии) Богородского городского округа и собрали 40 команд. Организатором выступил «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи».

Программа включала стрельбу из пневматической винтовки, военизированную эстафету, полосу препятствий, надевание общевойскового защитного комплекта и противогаза, этап «Одень бойца спецназа». Участники также проверили знание истории Великой Отечественной войны, прошли этап «Оружие Победы», продемонстрировали навыки оказания первой помощи и тактической медицины, разборки и сборки автомата, переноски боеприпасов.

Руководитель и члены ассоциации ветеранов СВО Богородского округа участвовали в организации и судействе соревнований, делились боевым опытом и выступали наставниками юных участников.

Первое место заняла команда из Солнечногорска. Второе получил Центр образования № 21 Богородского городского округа, третье — команда из Балашихи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.