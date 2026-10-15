Глава Реутова проверил состояние дворов в северной части города

Во время обхода особое внимание уделили состоянию пешеходных дорожек, содержанию территорий рядом с образовательными учреждениями и восстановлению благоустройства после земляных работ. По итогам проверки поставили задачи вывезти строительный мусор, привести в порядок прилегающие территории и обеспечить безопасное и удобное передвижение жителей.

Алексей Ковязин также обсудил с горожанами организацию дополнительных пешеходных проходов и восстановление территорий после реконструкции тепловых сетей. Основные работы по благоустройству после ремонта теплосетей планируют завершить до конца октября, а полностью восстановить территории — до 20 ноября.

Все выявленные замечания зафиксировали, определили ответственных и сроки устранения. Администрация Реутова контролирует выполнение поручений.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.