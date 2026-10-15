На маршруты Ленинского округа вышли 18 новых автобусов

Общественный транспорт Ленинского городского округа пополнили 18 автобусов КАВЗ-4270. Они обслуживают маршруты, связывающие жилые комплексы со станциями метро, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждый новый автобус КАВЗ-4270 вмещает 90 пассажиров, включая 28 сидящих. Низкий пол, система наклона кузова — книлинг — и механическая аппарель облегчают посадку и высадку маломобильных пассажиров и родителей с колясками.

Заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов отметил, что обновление транспорта идет на маршрутах от жилых комплексов к станциям метро, где пассажиропоток особенно высок.

Новые автобусы распределили по следующим маршрутам: — № 367о «Остров — м. Домодедовская» — два; — № 1224 «Суханово — м. Бульвар Дмитрия Донского» — четыре; — № 355 «Слобода — м. Домодедовская» — четыре; — № 356 «Жилгородок — м. Домодедовская» — четыре; — № 439 «Горки Ленинские — м. Домодедовская» — два; — № 308с «ЖК «Горки парк» — м. Домодедовская» — два.

В исходном сообщении есть расхождение: в общем перечне обновляемых маршрутов указан № 438, а в подробном распределении автобусов — № 439.

В пресс-службе главы округа Станислава Каторова добавили, что обновление подвижного состава призвано повысить качество ежедневных поездок. Один из приоритетов — комфорт маломобильных пассажиров и родителей с колясками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.