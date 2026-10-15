В Богородском округе провели урок армейского рукопашного боя

Занятие прошло в рамках сотрудничества «Дома СВО» с молодежными патриотическими объединениями. Воспитанники «Динамита» освоили новые приемы, отработали базовые элементы защиты и атаки, получили теоретические знания по тактике ведения поединка.

Урок провели инструкторы центра — ветераны боевых действий и участники специальной военной операции. Ребята с интересом выполняли задания, а наставники делились опытом. Организаторы отметили, что такие тренировки помогают физическому развитию и формированию морально-волевых качеств будущих защитников Отечества. Занятия армейским рукопашным боем входят в систему допризывной подготовки и патриотического воспитания в Богородском округе.

После мастер-класса представители «Дома СВО» и «Динамита» обсудили дальнейшее сотрудничество. В ближайших планах — совместные тренировки и образовательные проекты по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Стороны выразили уверенность в развитии взаимодействия. «Дом СВО» продолжит поддерживать инициативы в сфере патриотического воспитания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.