Оксану Самойлову на три года внесли в черный список налоговой

Блогершу и модель Оксану Самойлову на 3 года внесли в черный список Федеральной налоговой службы (ФНС) из-за проблем с ее косметическим брендом Sammy Beauty, сообщает Baza .

В конце сентября налоговики неожиданно проверили ООО «Семми Бьюти» и не обнаружили фирму по указанному адресу. Из-за бюрократической ошибки Самойлова попала в «стоп-лист» ФНС. Теперь в течение трех лет экс-супруге Джигана запрещено регистрировать компании или занимать руководящие должности.

Sammy Beauty выпускает уходовую и декоративную косметику. Самойловой принадлежит только половина бизнеса, вторая — у бренда Mixit.

Ранее адвокат Самойловой заявила, что окончательный размер долга рэпера Джигана по алиментам установят судебные приставы.

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