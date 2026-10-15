Роддом в Электростали проведет день открытых дверей

Электростальский родильный дом 16 октября проведет встречу для будущих родителей. Гости смогут познакомиться с учреждением и задать вопросы врачам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День открытых дверей начнется в пятницу, 16 октября, в 12:00 в конференц-зале роддома на пятом этаже по адресу: Электросталь, ул. Пушкина, д. 3. Такие встречи в учреждении проводят регулярно.

Врачи проведут для будущих мам и пап экскурсию, расскажут о процессе родов, в том числе партнерских, и объяснят, что необходимо взять с собой в роддом. Участники смогут задать интересующие вопросы и уточнить детали подготовки к рождению ребенка.

Главная задача встречи — дать будущим родителям полезную информацию в период ожидания малыша. Посетителям необходимо принести сменную обувь. Приходить можно только при отсутствии признаков ОРВИ. Возрастное ограничение — 18+.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.