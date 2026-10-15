В Петербурге завершится 11-й сезон шоу «Поющие мосты»

Финал «Поющих мостов» пройдет в ночь с 16 на 17 октября. Над Невой прозвучат произведения Николая Римского-Корсакова, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В финальный плейлист вошли первая часть «Шехеразады» в исполнении оркестра под управлением Валерия Гергиева, «О чем в тиши ночей» в исполнении Ольги Бородиной и архивная запись «Полета шмеля» оркестра имени Василия Андреева под управлением Дмитрия Хохлова.

В этом году организаторы впервые готовили музыкальную программу вместе с Санкт-Петербургским отделением Союза композиторов России. Всего прозвучали 23 плейлиста общей продолжительностью 325 минут. Каждый вечер открывал «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра. Среди авторов сезона была Ольга Петрова, дочь композитора Андрея Петрова.

«Для меня огромная честь, что мои произведения прозвучали в рамках этого проекта. Я сама выбирала фрагменты — хотелось, чтобы это были произведения объемного звучания, величественные и радостные, хорошо отображающие дух и атмосферу Петербурга», — отметила Ольга Петрова.

На пролете Дворцового моста показали три лазерные проекции: «Свечу памяти», к 140-летию «Россети Ленэнерго» и об истории «Ленфильма». «Петербургский дневник» проводит шоу с 2016 года. За 11 лет его посетили более 20 миллионов человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.