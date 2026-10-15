В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Артему Тикунову

Мемориальную доску погибшему участнику специальной военной операции Артему Тикунову открыли 15 октября на фасаде школы № 7 на улице Октябрьской в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В церемонии приняли участие временно исполняющий полномочия главы Балашихи Сергей Лукичев, Герой России, руководитель Балашихинского отделения ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, заместители руководителя округа Михаил Объедков и Лилия Татевосян, председатель совета депутатов Геннадий Попов, близкие Артема Тикунова, школьники и педагоги.

Сергей Лукичев отметил, что важно сохранить память о погибшем земляке и передать ее будущим поколениям.

Артем Михайлович Тикунов родился 29 июня 1996 года в микрорайоне Железнодорожный Балашихи. Работал машинистом. В марте 2025 года отправился добровольцем в зону специальной военной операции.

«Артем был очень добрым человеком и, без сомнения, очень тонко чувствовал этот мир. Именно поэтому он принял это решение, чтобы защитить свой дом, свою семью. Он пожертвовал собой ради других», — рассказал его брат Никита Тикунов.

Артем погиб 27 июля 2025 года при выполнении боевого задания. За проявленную самоотверженность его посмертно наградили орденом Мужества.

В Балашихе увековечивают память погибших участников СВО: открывают мемориальные доски, создают муралы, называют в их честь улицы и школы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.