Подмосковье и «ТЭК-Торг» договорились развивать цифровые госзакупки

Правительство Московской области и федеральная электронная торговая площадка «ТЭК-Торг» 15 октября в Красногорске подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает цифровизацию закупок и поддержку заказчиков, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Соглашение подписали первый заместитель председателя правительства Московской области Наталия Масленкина и генеральный директор «ТЭК-Торга» Марат Загидуллин. Оно предусматривает методологическую поддержку государственных и муниципальных заказчиков, обмен практиками для снижения числа нарушений, обучение и внедрение цифровых решений, включая искусственный интеллект.

Подписание состоялось на семинаре «ТЭК-Торга» и комитета по конкурентной политике Подмосковья о контрактной системе. Более 300 представителей региональных органов власти, муниципалитетов, администраций, учреждений и крупных заказчиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ обсудили нормы законодательства 2026 года и подмосковную практику медиации в закупках.

Масленкина сообщила, что с начала 2026 года в регионе по 44-ФЗ заключили около 253 тыс. контрактов на сумму свыше 650 млрд рублей. Она отметила роль закупок в выполнении социальных обязательств, технологическом развитии, поддержке отечественных производителей и обеспечении равных условий для бизнеса.

Министр правительства области по конкурентной политике Светлана Журавлева подчеркнула, что цифровизация и ИИ помогают повышать прозрачность закупок и снижать нагрузку на заказчиков, но требуют качественного методологического сопровождения.

Загидуллин назвал Подмосковье приоритетным регионом. Площадка готова сопровождать закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ, имущественные торги и закупки малого объема, приоритетно дорабатывать сервисы. Ее маркетинговый центр привлекает поставщиков для роста конкуренции, экономии бюджета и своевременного проведения закупок.

В 2025 году область заняла первое место в рейтинге глав регионов по развитию конкуренции. В июле 2026 года правительство заключило соглашение с АО «Сбербанк — Автоматизированная система торгов», с 2020 года действует соглашение с ООО «РТС-тендер».

Информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно публикуется в канале комитета в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что трансформация в управлении — важный процесс, который позволяет действовать эффективно, избегая бюрократии и сохраняя конкурентность.

«Я хочу также анонсировать то, что мы ведем большую работу на региональном уровне по трансформации. И региональные, муниципальные трансформационные проекты вшиты в нашу работу. <…> Делаем мы это <…>, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы убрать лишнюю волокиту, неудобства, бюрократию избыточную. Все это возможно, когда каждый проект сопровождает министр, тот, кто отвечает за то или иное направление», — отметил Воробьев.