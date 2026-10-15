Глава Ленинского округа проверил модернизацию трех котельных

В Развилке вместо демонтированного парового котла установили водогрейный котел «Смоленск» мощностью 6,5 Гкал/ч. Для подготовительных монтажных работ зимой поставили трубопроводы и запорную арматуру, что позволит летом переключить оборудование. После реконструкции мощность котельной вырастет с 33 до 43 МВт. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2027 года.

В Суханово вместо четырех котлов «НР-18» смонтировали три котла «Россен» с насосным и теплообменным оборудованием. Установили газопровод с узлом учета газа, выполнили обвязку газопроводов к новым котлам и смонтировали ферму с тремя дымовыми трубами. Сейчас завершают обвязку трубопроводов горячей воды и устанавливают шкафы автоматики для подключения котлового и насосного оборудования. После реконструкции котельная полностью обеспечит теплом 15 многоквартирных домов и социальные объекты. Работы планируют завершить до конца 2026 года.

В Измайлово установили два водогрейных котла «Смоленск» мощностью по 4 Гкал/ч. Резервную перевозную блочно-модульную котельную подключили к магистральному трубопроводу. Для подготовительных работ зимой поставили трубопроводы и запорную арматуру, чтобы впоследствии переключить оборудование. Реконструкцию планируют завершить в четвертом квартале 2027 года. Котельная — единственный источник тепла для всего населенного пункта.

«Модернизация котельных — это забота о комфорте и безопасности жителей. Мы меняем старое оборудование на новое, более надежное и экономичное. Это позволит пройти отопительный сезон без сбоев. Следим за ходом работ, чтобы все было завершено в срок», — отметил Станислав Каторов.

И сама модернизация систем теплоснабжения, и сети, и дополнительные мощности по генерации тепла — все это будет продолжено и в следующие месяцы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также обращаю внимание, что у нас очень внушительная программа по модернизации ЖКХ, тепло-, водоснабжения. Это большая программа, которая, пожалуй, является самой весомой и значимой», — сказал Воробьев.