Музей «Новый Иерусалим» в Истре приглашает детей на «Игру в сказку»

Интерактивная программа «Игра в сказку» пройдет 24 и 31 октября в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Она рассчитана на детей младшего школьного возраста и их родителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» подготовил программу «Игра в сказку» в рамках выставки «Федоскино: где живет душа».

В первой части гости посетят «сказочный» зал выставки. Русский фольклор — одна из важных тем федоскинской миниатюрной живописи. На работах мастеров можно увидеть Серого волка, Царевну-лягушку и Жар-птицу. Детей познакомят с произведениями по мотивам народных преданий и расскажут о приемах, с помощью которых художники передают волшебство на поверхности шкатулок и панно.

Вторая часть программы пройдет в творческой мастерской библиотеки музея. Участники станут актерами и разыграют отрывок из сказки об Иванушке.

Занятия состоятся 24 и 31 октября в 12:00 и 14:30. Билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим». Возрастная маркировка — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.