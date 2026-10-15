Подмосковье представило энергетические разработки на РЭН-2026

Министерство энергетики Московской области и отраслевые партнеры представили стенд «Энергия перемен Подмосковья» на выставке РЭН-2026 в Гостином дворе, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Экспозицию подготовили при участии «Мособлэнерго», «Мособлгаза», НПП «АНТРАКС» и компании «Реватт». Она посвящена цифровизации, газификации и отечественным энергетическим технологиям.

Энергосистема Подмосковья обслуживает 9 млн потребителей — это второе место в России. В 2025 году потребление электроэнергии в регионе достигло 66 млрд кВт·ч — максимума среди субъектов страны.

«Мособлэнерго» представило «Портал цифровых услуг». Он позволяет отслеживать заявки на технологическое присоединение, получать рекомендации по энергоэффективности и консультации виртуального помощника. Цифровая модель электросети «Модус» объединяет паспортизацию оборудования, схемы сетей, диспетчерское управление, планирование обслуживания, мобильные инструменты осмотров и эксплуатационную документацию.

«Мособлгаз» показал газовые котлы «Могучий» собственного производства и решение «Энергия под ключ» для автономной генерации электричества на природном газе. Компания предлагает строительство котельных с газопоршневыми установками — от проектирования до сервисного обслуживания. За пять лет к газоснабжению в регионе подключили более 250 тыс. жителей.

«Реватт» представил станцию РЕОН-80 для одновременной зарядки двух электромобилей. Она поддерживает основные отраслевые стандарты, оснащена удаленным мониторингом и рассчитана на круглогодичную работу. Подмосковье лидирует в России по числу публичных зарядных локаций — их 1 354.

Интерактивный стенд «АНТРАКС» демонстрирует систему автоматизированного проектирования расстановки интеллектуальных аппаратов на воздушной линии. Решение моделирует размещение оборудования и прогнозирует эффективность сети, помогая снижать потери от аварийных отключений.

«Стенд Московской области на РЭН-2026 — это не только демонстрация достижений, но и площадка для диалога между государством, бизнесом и обществом», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.