Багреева: Москва помогает бизнесу внедрять комплексные роботизированные решения

При поддержке города компании столицы смогут внедрять в свою работу комплексные роботизированные решения, поделилась заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на пленарной сессии форума «Эффективная роботизация», который проводит правительство Москвы совместно с РБК Tech.

Компании смогут пройти путь от диагностики процессов и подбора решений до лизинга оборудования.

«Роботизация в Москве становится одним из ключевых факторов роста эффективности экономики и городского хозяйства. Сегодня роботы внедряются практически во всех отраслях экономики столицы — не только на классических производствах, но и на транспорте, в торговле, логистике, строительстве — во всем секторе услуг, который связан с обслуживанием населения. Потенциал у роботизации довольно высокий, и бизнес это понимает: по данным опроса, проведенного правительством Москвы, каждая вторая столичная компания считает ее ключевым инструментом повышения эффективности работы предприятия и решением существующей проблемы дефицита кадров и высокой стоимости труда. Например, в отраслях со значительной долей ручного труда роботизация позволяет компенсировать нехватку персонала и получить существенный прирост производительности — до 40%», — сказала Мария Багреева.

Для того, чтобы от роботизации получить максимальный эффект необходимо переходить на следующий уровень. Именно поэтому задачей Москвы является помощь компаниям в переходе от внедрения роботов под конкретную задачу к комплексной роботизации бизнес-процессов. Для этого город создает экосистему поддержки бизнеса, которая стимулирует спрос на роботизацию, ускоряет внедрение и снижает финансовый порог входа для предприятий.

При поддержке экспертов правительства Москвы и АНО «Мосстратегия» столичные компании могут бесплатно оценить свою цифровую зрелость, определить процессы, в которых роботизация даст наибольший эффект, получить помощь в подборе решения и поставщика, а также рассчитать срок окупаемости. Также в рамках специальной меры поддержки от правительства Москвы и интеграторов, компании могу взять роботов в лизинг на выгодных условиях.

Московские участники федпроекта «Производительность труда» могут пройти образовательные курсы по основам роботизации, которые со следующего года будут доступны всем предприятиям города. А реестр из 240 активных поставщиков и интеграторов решений и база знаний, включающая более 300 типовых решений по цифровизации и роботизации и кейсы по бережливым технологиям, доступны не только столичному, но и российскому бизнесу в целом, добавила Мария Багреева.С прошлого года столичные компании повышают производительность труда в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда»). Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что участниками проекта стали 535 столичных предприятий.

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