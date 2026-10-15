Расчленили и разложили по сумкам: в Петербурге нашли жертву неизвестного Происшествия 15 октября 2026 17:22

Сумки с частями тела человека обнаружили на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, сообщает «112».

Страшную находку сделали около дома № 26 на проспекте Народного Ополчения. На месте уже работают правоохранители. Как пишет РЕН ТВ, только часть останков лежит в сумках. Сами сумки обнаружили на берегу Лиговского канала. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.