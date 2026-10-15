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Расчленили и разложили по сумкам: в Петербурге нашли жертву неизвестного

Происшествия

Сумки с частями тела человека обнаружили на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, сообщает «112».

Страшную находку сделали около дома № 26 на проспекте Народного Ополчения.

На месте уже работают правоохранители.

Как пишет РЕН ТВ, только часть останков лежит в сумках. Сами сумки обнаружили на берегу Лиговского канала.

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