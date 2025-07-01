«Свернуть бизнес и вернуться в ЮАР»: Трамп жестко высказался о Маске

Трамп жестко высказался в адрес Маска после его критики законопроекта о налогах

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес предпринимателя, миллиардера и основателя компании Space X Илона Маска. Главе государства не понравилась критика законопроекта о расходах и налогах, сообщает РИА Новости .

«Илон возможно получает больше субсидий, чем кто-либо в истории, с огромным отрывом, и без этих субсидий ему вероятно пришлось бы свернуть бизнес и вернуться домой в Южную Африку», — заявил Трамп.

Ранее Маск выразил мнение, что США могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта Трампа о расходах и налогах. По его словам, законопроект поднимает потолок госдолга на 5 трлн долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории.

Бизнесмен заявил, что законопроект является «отвратительной мерзостью». Предприниматель также использовал фразу KILL the BILL, обыграв название фильма «Убить Билла» с актрисой Умой Турман в главной роли.