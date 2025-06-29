Маск: США могут оказаться в долговом рабстве

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что США могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта американского президента Дональда Трампа о расходах и налогах, сообщает РИА Новости .

«Этот законопроект поднимает потолок госдолга на 5 триллионов долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству», — написал он в соцсети X.

Ранее основатель компании Space X Илон Маск в своем аккаунте в соцсети Х потребовал провалить голосование за бюджетный проект президента США Дональда Трампа, который назвал «большим и прекрасным биллем», проведя параллель с фильмом «Убить Билла».

По мнению Маска, подготовленный Трампом законопроект является «отвратительной мерзостью». Предприниматель также назвал проект фразой KILL the BILL, обыграв название фильма «Убить Билла» с актрисой Умой Турман в главной роли.