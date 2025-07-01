Сальдо: Украина может вывести войска из правобережной части Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что Киев может дать команду ВСУ покинуть правобережную часть Херсонской области. При этом он думает, что сегодня рано говорить о таком сценарии, сообщает РИА Новости.
До этого губернатор отмечал, что долгосрочный мир с Украиной можно заключать только после вывода войск из правобережной части Херсонской области. Шансы на такой исход событий растут каждый день, учитывая износ ВСУ, усталость украинского общества и провалы наступлений.
Ранее Сальдо рассказал, что ВС России продолжают рейды на оккупированный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области. Это часть оперативной тактики, направленной на сдерживание противника.
Регион потребует от Киева возместить ущерб, причиненный обстрелами со стороны украинской армии. В будущем он будет предъявлен как часть коллективного иска против киевского режима.