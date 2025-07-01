Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что Киев может дать команду ВСУ покинуть правобережную часть Херсонской области. При этом он думает, что сегодня рано говорить о таком сценарии, сообщает РИА Новости .

До этого губернатор отмечал, что долгосрочный мир с Украиной можно заключать только после вывода войск из правобережной части Херсонской области. Шансы на такой исход событий растут каждый день, учитывая износ ВСУ, усталость украинского общества и провалы наступлений.

Ранее Сальдо рассказал, что ВС России продолжают рейды на оккупированный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области. Это часть оперативной тактики, направленной на сдерживание противника.

Регион потребует от Киева возместить ущерб, причиненный обстрелами со стороны украинской армии. В будущем он будет предъявлен как часть коллективного иска против киевского режима.