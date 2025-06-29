Херсонская область потребует от Киева возместить причиненный обстрелами ущерб
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион потребует от Киева возместить ущерб, причиненный обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. В будущем он будет предъявлен как часть коллективного иска против киевского режима, сообщает РИА Новости.
По его словам, обстрелы со стороны ВСУ нанесли огромный ущерб жизням, здоровью людей и гражданской инфраструктуре.
«Фиксируем каждый эпизод, ведём оценку по линии МЧС, прокуратуры и экспертных служб», — отметил Сальдо.
Ранее в Херсонской области была зафиксирована новую волну террористической активности со стороны киевского режима.