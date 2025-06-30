Сальдо: российские военные проводят рейды на правом берегу Днепра

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ВС России продолжают рейды на оккупированный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо, сообщает РИА Новости .

«Да, такие действия ведутся. Наши подразделения проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций противника», — сказал он.

Сальдо добавил, что это часть оперативной тактики, направленной на сдерживание Вооруженных сил Украины и разведку.

Ранее Сальдо заявил, что регион потребует от Киева возместить ущерб, причиненный обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. В будущем он будет предъявлен как часть коллективного иска против киевского режима.