В ООН раскритиковали Киев за публикацию видео с военнопленными

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) раскритиковало украинские власти за публикацию видеозаписей с военнопленными. Такая практика нарушает международное гуманитарное право, сообщает ТАСС .

В докладе по ситуации с соблюдением прав человека на Украине с декабря 2024-го по май 2025 года УВКПЧ отметило, что некоторые видео были официально задокументированы. Их распространяли в Сети украинские власти и СМИ.

Также в ООН напомнили, что, согласно нормам международного гуманитарного права, военнопленные должны быть защищены от «любопытства публики». Речь идет о записях допросов и любых персональных данных.

«Раскрытие личностей отдельных военнопленных, в том числе граждан третьих стран, может поставить под угрозу их жизнь по возвращении на родину или иметь негативные последствия для их семей», — говорится в докладе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе панельной дискуссии «Многополярный мир в XXI веке» на «Форуме будущего — 2050» выразил мнение, что Запад вольно толкует международные правовые акты, в том числе устав ООН.