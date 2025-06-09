Лавров: Запад выборочно исполняет устав ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе панельной дискуссии «Многополярный мир в XXI веке» на «Форуме будущего – 2050» выразил мнение, что Запад вольно толкует международные правовые акты, в том числе устав ООН, передает корреспондент РИАМО.

«Правоприменительная практика в том виде, в котором Запад ее видит, никуда не годится. Но что касается международно-правовых основ, то чем и кому не угодил устав ООН? Он гласит, что вся деятельность Организации объединенных наций основана на принципе равенства всех стран, на том, что нельзя вмешиваться в дела друг друга», — отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что в уставе ООН сказано о том, что все угрозы войн должны быть ликвидированы. Глава МИД РФ напомнил, что через принцип самоопределения народов от Сербии смогли отсоединить Косово.

«Хотя там не было никакого референдума, никто там не самоопределялся, а был марионеточный парламент», — уточнил Лавров.