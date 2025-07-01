Подмосковные юнармейцы завоевали призовые места на военно-патриотических сборах
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Домодедовские юнармейцы в составе команды Московской области стали победителями и призерами на XI Международном военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын-2025». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Мероприятие было приурочено к 80-летию Великой Победы и 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.
Россию представляла команда юнармейцев Московской области, в составе которой выступали Домодедовские ребята.
По итогам конкурсов юнармейцы Московской области заняли призовые места в следующих дисциплинах:
- конкурс по робототехнике Smart Sarbaz;
- стрельба из пневматической винтовки;
- интеллектуальная игра «Айбын дарыны»;
- разборка и сборка автомата Калашникова;
- перетягивание каната;
- военизированная эстафета;
- военизированный кросс.
Победители получили памятные призы и подарки, а главное — укрепили дружбу со сверстниками из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.
«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев.