Подмосковные юнармейцы завоевали призовые места на военно-патриотических сборах

Домодедовские юнармейцы в составе команды Московской области стали победителями и призерами на XI Международном военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын-2025». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие было приурочено к 80-летию Великой Победы и 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

Россию представляла команда юнармейцев Московской области, в составе которой выступали Домодедовские ребята.

По итогам конкурсов юнармейцы Московской области заняли призовые места в следующих дисциплинах:

конкурс по робототехнике Smart Sarbaz;

стрельба из пневматической винтовки;

интеллектуальная игра «Айбын дарыны»;

разборка и сборка автомата Калашникова;

перетягивание каната;

военизированная эстафета;

военизированный кросс.

Победители получили памятные призы и подарки, а главное — укрепили дружбу со сверстниками из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев.