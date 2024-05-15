Аэропорт Нижнекамска возобновил работу после ввода ограничений

сегодня в 10:34

В 10:05 по Москве аэропорт Нижнекамска вернулся к штатной работе, все ограничения сняты, сообщили в Росавиации.

Пока действовали временные ограничительные меры, один самолет ушел на запасной аэродром.

Аэрогавань в Казани, где также вводили ограничения, уже обслуживает рейсы в обычном режиме.

Ранее для обеспечения безопасности полетов аэропорты Казани и Нижнекамска пришлось закрыть на прием и вылет рейсов.

В среду утром в Татарстане был сбит дрон, летевший в сторону Закамской промзоны в селе Верхний Услон. Оно находится на другом берегу реки от Казани.