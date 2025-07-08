В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта

В Москве 9 мая задержали подозреваемого в подготовке теракта. Его арестовали на два месяца, сообщает РИА Новости .

«9 мая подозреваемый был задержан, в тот же день ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 пункту „а“ части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору — ред.)», — говорится в материалах дела.

Отмечается, что защита пыталась оспорить арест, но суд отклонил жалобу.

Ранее в Дагестане открыли уголовное дело о покушении на теракт в Буйнакске против подростка. Жителя региона арестовали.