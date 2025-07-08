Трамп пообещал отправить больше оружия Киеву

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По его словам, речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах.

Согласно газете Politico, США временно прекратили поставлять оружие Украине. Представительница Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию телеканалу NBC, пояснив, что приоритетом сейчас являются интересы Вашингтона.

Скорость пополнения военных запасов Украины зависит от состояния американских арсеналов и международных обязательств США.