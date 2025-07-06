Временное прекращение поставок оружия Украине со стороны США указывает на стремление команды президента Дональда Трампа отойти от политики предыдущей администрации, которой руководил экс-президент страны Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The National Interest.

По данным авторов публикации, приостановка поставок военной помощи от США Украине, вероятно, отражает смену курса от непрямого конфликта периода Байдена в сторону приоритетов политики «Америка прежде всего», которую продвигает Трамп. Дальнейшие решения о возобновлении военной помощи будут приниматься после того, как Пентагон завершит проверку имеющихся запасов вооружений.

Согласно газете Politico, США временно прекратили поставлять оружие Украине. Представительница Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию телеканалу NBC, пояснив, что приоритетом сейчас являются интересы Вашингтона. Скорость пополнения военных запасов Украины зависит от состояния американских арсеналов и международных обязательств США.

По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, уменьшение поставок вооружения украинской стороне приближает завершение специальной военной операции.

Ранее Трамп заявил, что ответственность за украинский кризис лежит на его предшественнике Джо Байдене. При этом он выразил сомнения, что сможет остановить конфликт, хотя неоднократно говорит прямо противоположные вещи.