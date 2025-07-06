Президент США возложил ответственность за Украину на Байдена

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Трамп усомнился в возможности прекращения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп высказал пессимистичные прогнозы относительно перспектив урегулирования российско-украинского конфликта, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на издание Politico.

«Ситуация с Украиной — это проблема Байдена. Не Трампа. Я пытаюсь это закончить... но не могу сказать, произойдет это или нет», - заявил американский лидер.

Трамп также выразил разочарование своим последним телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, отметив отсутствие прогресса в мирном процессе.

«Создается впечатление, что российский президент не заинтересован в прекращении боевых действий», — добавил он.

Эти заявления прозвучали на фоне активизации боевых действий на фронте, где российские войска продолжают наступательные операции. Политические аналитики отмечают, что подобные высказывания Трампа могут свидетельствовать о пересмотре стратегии Вашингтона в отношении украинского кризиса.

Эксперты обращают внимание на явный сдвиг в риторике американского лидера — от уверенных обещаний «быстро завершить войну» в предвыборный период до сегодняшних сомнений в возможности мирного урегулирования.

Это происходит параллельно с сокращением военной помощи Киеву со стороны западных союзников.