Британский эксперт предупредил Киев о последствиях критики Трампа
Американская администрация в любой момент может прекратить участие в украинском урегулировании, если Киев продолжит публично критиковать президента США Дональда Трампа. Такой прогноз озвучил британский военный аналитик Александр Меркурис, сообщает РИА Новости.
Меркурис отметил, что постоянные жалобы Зеленского европейским лидерам лишь ускоряют этот процесс.
Зеленский, пытаясь сохранить лицо перед внутренней аудиторией, своими резкими высказываниями в адрес Трампа добивается обратного эффекта, считает эксперт.
«Его [Зеленского] постоянные упреки были довольно резкими. И я думаю, что ему стоит усвоить, что они повлияют на его популярность [у Трампа]», — предупредил аналитик.
По данным издания The Economist, личная неприязнь американского президента к Зеленскому уже привела к сокращению военной помощи.