Британский эксперт предупредил Киев о последствиях критики Трампа

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Американская администрация в любой момент может прекратить участие в украинском урегулировании, если Киев продолжит публично критиковать президента США Дональда Трампа. Такой прогноз озвучил британский военный аналитик Александр Меркурис, сообщает РИА Новости .

Меркурис отметил, что постоянные жалобы Зеленского европейским лидерам лишь ускоряют этот процесс.

Зеленский, пытаясь сохранить лицо перед внутренней аудиторией, своими резкими высказываниями в адрес Трампа добивается обратного эффекта, считает эксперт.

«Его [Зеленского] постоянные упреки были довольно резкими. И я думаю, что ему стоит усвоить, что они повлияют на его популярность [у Трампа]», — предупредил аналитик.

По данным издания The Economist, личная неприязнь американского президента к Зеленскому уже привела к сокращению военной помощи.