Журнал утверждает, что, несмотря на активные лоббистские усилия Владимира Зеленского, Вашингтон отказался передать Киеву дополнительные зенитные системы Patriot.

Инцидент с перенаправлением части военных грузов в Польшу, а также неоднократные односторонние решения министра обороны США Питера Хегсета о приостановке помощи (в феврале, мае и июле) свидетельствуют о смене приоритетов американской администрации. При этом Трамп публично заявляет о продолжении поддержки Украины, одновременно указывая на истощение американских арсеналов.

В Кремле позитивно оценивают эти сигналы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прямо связал сокращение западных поставок оружия с перспективами скорейшего завершения СВО. Аналитики предполагают, что администрация Трампа может сознательно использовать экономические и военные рычаги давления на Киев, чтобы подтолкнуть украинское руководство к переговорам.

Сложившаяся ситуация ставит Зеленского перед сложным выбором: продолжать боевые действия при сокращающейся поддержке или искать дипломатические пути урегулирования, указано в статье.