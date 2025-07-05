Spectator: Зеленский не смог убедить Трампа усилить военную поддержку
По данным британского издания The Spectator, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сокращение военной поддержки Украины как способ добиться скорейшего завершения конфликта, сообщает РИА Новости.
Журнал утверждает, что, несмотря на активные лоббистские усилия Владимира Зеленского, Вашингтон отказался передать Киеву дополнительные зенитные системы Patriot.
Инцидент с перенаправлением части военных грузов в Польшу, а также неоднократные односторонние решения министра обороны США Питера Хегсета о приостановке помощи (в феврале, мае и июле) свидетельствуют о смене приоритетов американской администрации. При этом Трамп публично заявляет о продолжении поддержки Украины, одновременно указывая на истощение американских арсеналов.
В Кремле позитивно оценивают эти сигналы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прямо связал сокращение западных поставок оружия с перспективами скорейшего завершения СВО. Аналитики предполагают, что администрация Трампа может сознательно использовать экономические и военные рычаги давления на Киев, чтобы подтолкнуть украинское руководство к переговорам.
Сложившаяся ситуация ставит Зеленского перед сложным выбором: продолжать боевые действия при сокращающейся поддержке или искать дипломатические пути урегулирования, указано в статье.